Lolla Parties: Rita Ora, A Day To Remember, Lauv, The Lumineers fazem shows em SP

O Lollapalooza Brasil 2020 anunciou nesta terça-feira, 4, mais cinco edições das Lolla Parties. As performances mais "intimistas" ocorrem em clubes da capital paulista, na semana do festival. City and Colour, Rita Ora, A Day To Remember, Lauv, The Lumineers e Mika foram escolhidos para as festas antecipadas na cidade.

Veja a programação completa das Lolla Parties 2020:

31/03 - City and Colour - Cine Joia (SP) (ingressos esgotados)

31/03 - Rita Ora - Audio (SP)

01/04 - A Day To Remember - Audio (SP)

01/04 - Lauv - Cine Joia (SP)

02/04 - The Lumineers - Audio (SP)

02/04 - Mika - Cine Joia (SP)

A festa começa, já com todos os ingressos esgotados, com o show do City and Colour. O projeto de folk rock criado pelo músico canadense Dallas Green, integrante do Alexisonfire, retorna ao Brasil para apresentar o repertório do álbum A Pill for Loneliness, no dia 31 de março, no Cine Joia.

Já no palco da Audio, Rita Ora vai finalmente estrear no Brasil, após nove anos de carreira. A apresentação está confirmada para o dia 31 de março. A abertura ficará por conta do Boss in Drama, um dos principais projetos de música pop/eletrônica brasileira capitaneado pelo produtor musical Péricles Martins.

Os norte-americanos do A Day to Remember vão se reencontrar com os fãs brasileiros, no dia 1 de abril, na Audio. Eles ficaram mundialmente famosos por unir alguns gêneros em suas composições como o pop, punk e o metalcore.

No mesmo dia (1 de abril), o cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor Lauv invade o palco do Cine Joia, com composições que registram mais de 3 bilhões de reproduções nas principais plataformas de música. Além de turnês esgotadas, Lauv abriu shows para Ed Sheeran em estádios e arenas ao redor do mundo.

A Audio também recebe, no dia 2 de abril, a banda de folk-rock norte-americana The Lumineers, que foi uma das convidadas do U2 para abrir diversos shows da The Joshua Tree Tour pela América do Norte.

Mika irá apresentar suas canções no dia 2 de abril, no Cine Joia.

Os ingressos para todas as Lolla Parties já estão à venda pela internet (ticketsforfun.com.br), nos pontos de venda espalhados pelo Brasil e na bilheteria oficial do UnimedHall (sem taxa de conveniência). Nos dias das apresentações, a bilheteria oficial é transferida para o local do show. Mais informações abaixo.

RITA ORA

Local: Audio -- Av. Francisco Matarazzo, 694 -- Água Branca, São Paulo - SP

Data: Terça-feira, 31 de março de 2020

Horário: Boss In Drama - 20h30

Rita Ora - 22h

Capacidade: 3.000

Duração: Aproximadamente 2h40

Abertura da casa: 20h

INGRESSOS: R$ 110 a R$ 340

A DAY TO REMEMBER

Local: Audio -- Av. Francisco Matarazzo, 694 -- Água Branca, São Paulo - SP

Data: Quinta-feira, 01 de abril de 2020

Horário: 22h

Capacidade: 3.000

Duração: Aproximadamente 1h40

Classificação etária: 16 e 17 anos permitida a entrada acompanhado por responsável e acima de 18 anos permitida a entrada desacompanhada

Abertura da casa: 20h

INGRESSOS: R$ 110 a R$ 340

LAUV

Local: Cine Joia -- Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade, São Paulo - SP

Data: Quarta-feira, 01 de abril de 2020

Horário: 22h

Capacidade: 1.300

Duração: Aproximadamente 1h40

Classificação etária: 16 e 17 anos permitida a entrada acompanhado por responsável e acima de 18 anos permitida a entrada desacompanhada

Abertura da casa: 20h

INGRESSOS: R$ 110 a R$ 260

THE LUMINEERS

Local: Audio -- Av. Francisco Matarazzo, 694 -- Água Branca, São Paulo - SP

Data: Quinta-feira, 02 de abril de 2020

Horário: 22h

Capacidade: 3.000

Duração: Aproximadamente 1h40

Classificação etária: 16 e 17 anos permitida a entrada acompanhado por responsável e acima de 18 anos permitida a entrada desacompanhada

Abertura da casa: 20h

INGRESSOS: R$ 110 a R$ 340

MIKA

Local: Cine Joia -- Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade, São Paulo - SP

Data: Quinta-feira, 02 de abril de 2020

Horário: 22h

Capacidade: 1.300

Duração: Aproximadamente 1h40

Classificação etária: 16 anos permitida a entrada desacompanhada. Abaixo de 16 anos, entrada proibida.

Abertura da casa: 20h

INGRESSOS: R$ 110 a R$ 260

Para todos os shows:

BILHETERIA OFICIAL -- SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

UnimedHall - Av. das Nações Unidas, 17.955 - Santo Amaro -- São Paulo (SP).

Segunda-feira -- FECHADA

Terça-feira a Sábado -- 12h às 20h

Domingo e feriados -- 13h às 20h

NO DIA DO SHOW, A BILHETERIA OFICIAL SERÁ TRANSFERIDA PARA O LOCAL DA APRESENTAÇÃO

LOCAIS DE VENDA - COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

- Pela Internet: ticketsforfun.com.br

Taxas de conveniência e de entrega.

FORMAS DE PAGAMENTO VÁLIDAS TICKETS FOR FUN

Internet, Bilheteria e Pontos de Venda:

- Cartões de Crédito: Cartões Bradesco, Bradescard e next (incluindo Din)

- Cartões de Débito: Cartões Bradesco e next (exceto internet)

- Cartões de crédito Mastercard, American Express, Elo Crédito, Visa, Diners Club

- Dinheiro

- Cartões de débito Visa Electron, Mastercard débito, Elo Débito e Hipercard.

- Vale Cultura

Lollapalooza Brasil 2020

A 9ª edição do Lollapalooza Brasil acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, contará com os headliners Guns N Roses e Lana Del Rey, na sexta-feira, dia 3 de abril; Travis Scott e Martin Garrix, estarão no sábado, dia 4 de abril e termina no domingo, dia 5 de abril com The Strokes e Gwen Stefani como headliners.