Loja de móveis sueca pede que clientes urinem em anúncio por desconto

Caso uma mulher grávida siga o conselho, haverá uma variação no preço de um berço que está sendo vendido - Divulgação

Qual foi a promoção mais inusitada da qual você já participou? Cantar uma música para conseguir um lanche? Vestir-se de palhaço para ganhar um hambúrguer de graça? Pois a rede de lojas de móveis Ikea, na Suécia, está inovando e pedindo para que clientes façam xixi em um anúncio da empresa em troca de desconto.

Em um anúncio veiculado na página de uma revista do país, aparece escrito: "Urinar nesta propaganda pode mudar sua vida". Caso uma mulher grávida siga o conselho, haverá uma variação no preço de um berço que está sendo vendido. O valor original do produto é de 995 coroas suecas, cerca de R$ 393. Com o desconto, ele abaixa para 495 coroas suecas, ou seja, por volta de R$ 195.