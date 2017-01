'Logan', novo filme solo de Wolverine, ganha trailer inédito

A Fox lançou um trailer inédito para Logan, terceiro filme solo de Wolverine. No vídeo, surgem mais informações sobre a pequena Laura Kinney (ou X-23) e como será seu relacionamento com o Professor Xavier.

Em um futuro próximo, um Logan (Hugh Jackman) cansado cuida do doente Professor Xavier em um esconderijo na fronteira mexicana. Mas as tentativas de Logan de se esconder do mundo e de seu legado são interrompidas com a chegada da jovem mutante Laura Kinney (Patrick Stewart), perseguida por forças sombrias.

Logan tem previsão para chegar aos cinemas brasileiros em 2 de março de 2017. Parte da história do filme será baseada na HQ Velho Logan e, segundo o diretor James Mangold, o objetivo do longa-metragem é "fazer algo humano", destacando o lado sentimental dos personagens.

Veja Também

Comentários