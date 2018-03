Livros tridimensionais colocam a criança para interagir com um simpático invasor de histórias

Neste mais recente lançamento da Editora Ciranda Cultural,Coleção Mordisco, a autora apresenta dois títulos ao público infantil: O monstro do livro e O guia dos dinossauros, ambos tridimensionais e com práticas lúdicas - Divulgação

Emma Yarlett é uma das mais promissoras e produtivas autoras do universo da literatura infantil britânica da atualidade. Graduada em Artes pela University College Fallmouth, estreou como autora em 2013 com Sidney, Stella and the moon. Como ilustradora, fez a capa da edição inglesa de O menino do pijama listrado, de John Boyne, e de vários títulos do escritor Roald Dahl, criador de A fantástica fábrica de chocolate. Premiadíssima, ela já conquistou o Oxfordshire Book Award e o Cambridgeshire Children's Picture Book Award.

Neste mais recente lançamento da Editora Ciranda Cultural,Coleção Mordisco, a autora apresenta dois títulos ao público infantil: O monstro do livro e O guia dos dinossauros, ambos tridimensionais e com práticas lúdicas.

Mordisco é um simpático monstrinho que se move em um ritmo acelerado, o que obriga o leitor a virar as páginas para segui-lo. Em O monstro de livro, ele invade clássicos da literatura mundial como Cachinhos dourados e os três ursos, Chapeuzinho vermelho, João e o pé de feijão eRapunzel. Já no livro O guia dos dinossauros, o monstrinho sapeca provoca uma verdadeira bagunça no mundo jurássico, entrando em florestas misteriosas e interagindo com as mais belas criaturas da era mesozoica.

As ilustrações da coleção são ousadas, saltam aos olhos literalmente, e possuem recursos que despertam o interesse dos pequenos, como colagens e recortes que proporcionam boas noções de profundidade. Os títulos também contribuem para uma experiência literária diferente, que parece fugir do papel e alcançar a vida real.

O projeto é capaz de agradar pessoas de todos as idades por conta da interação que ocorre em vários níveis. São livros com detalhes primorosos, que certamente desafiarão o leitor, afinal, Mordisco é cheio de surpresas e a cada mordida algo sempre pode escapar. A leitura também pode proporcionar que a criança encontre sempre algo novo, possibilitando a cada página virada, uma surpresa diferente!

Mordisco está em mais de 10 países entre eles Estados Unidos, Austrália, Japão, Alemanha e Portugal, aqui no Brasil ele chega às livrarias neste mês de fevereiro.

Mordisco - O monstro de livro

Autor: Emma Yarlett

Páginas: 32

Preço: R$ 44,90

Mordisco - O guia dos dinossauros

Autor: Emma Yarlett

Páginas: 32

Preço: R$ 44,90

