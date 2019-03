Livros de George R. R. Martin serão publicados por selo da Companhia das Letras

George R. R. Martin tem nova editora no Brasil: o Grupo Companhia das Letras, pelo selo Suma, vai passar a publicar 19 títulos do autor, incluindo a série As Crônicas de Gelo e Fogo (na qual Game of Thrones é inspirada).

Os três primeiros títulos da série (A Guerra dos Tronos, A Fúria dos Reis, A Tormenta de Espadas) chegam às livrarias ainda em abril, de acordo com um comunicado da editora.

As obras do autor eram publicadas anteriormente pela editora Leya.

Leia o comunicado:

"A Editora Suma, selo do Grupo Companhia das Letras, adquiriu os direitos de publicação da obra de George R. R. Martin no Brasil e passa a comercializar 19 títulos do autor a partir de abril, incluindo as séries As crônicas de gelo e fogo e Wild Cards. Os três livros iniciais de As Crônicas de Gelo e Fogo serão os primeiros a chegar às livrarias com alterações pontuais no projeto gráfico. Em novembro do ano passado, a Suma lançou no Brasil Fogo & Sangue que se mantém desde a semana de estreia na lista dos mais vendidos do país. No Brasil, o autor era publicado desde 2010 pela Editora Leya, que fez de sua obra um dos maiores fenômenos de venda do país nessa década."