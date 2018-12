Livros de autores regionais apresentam personagens locais e se tornam dica de presente neste Natal

Lançado na última quarta-feira, (19), o livro organizado por Ana Maria Bernardelli e Fábio Gondim reúne quase 40 contos - Foto: Divulgação

Em ano de fechamentos de redes nacionais de livrarias, é notório e relevante o apoio dado publicamente por influenciadores em redes sociais.

Mas os motivos para presentear com livros nesta época do ano vão além e resvalam no bolso dos consumidores, agradecidos em investir menos que cem reais.

Com menos de cinco livrarias na cidade, Campo Grande consegue lançar obras de autores locais, com temas regionais ou de personalidades conhecidas da terra. Separamos a seguir dois lançamentos e uma obra de 2014, que servem de ótima dica de presente para este natal.

CAMPO GRANDE, AQUARELA DE LUZ- PATRIMÔNIO VIVO - Escrito e lançado em 2014 pelo professor, escritor e teatrólogo Américo Calheiros, “Campo Grande Aquarela de Luz – Patrimônio Vivo” reúne verso e prosa para falar dos marcos culturais de Campo Grande como a Morada dos Baís, Casa do Artesão, Estação Ferroviária, Praça Ary Coelho, Horto Florestal, Parque das Nações Indígenas e Obelisco.

PROSAS E SEGREDOS DA MORENA - Lançado na última quarta-feira, (19), o livro organizado por Ana Maria Bernardelli e Fábio Gondim reúne quase 40 contos.

Juntos selecionaram os melhores textos para homenagear o autor sul-mato-grossense Paulo Coelho Machado. “Uma das obras do Paulo Machado que mais nos chamou atenção foi ‘Pelas Ruas de Campo Grande’, então pensamos em fazer um livro de contos que também fosse ambientado aqui, falando do passado, do presente e resgatando fatos e pessoas que marcaram a cidade”, explica Ana Maria.

O nome do livro faz referência a dois córregos de Campo Grande, Prosa e Segredo, e também ao apelido notório da capital, conhecida como Cidade Morena.

NELSON TRAD - UMA VIDA PARA VALER - Em 270 páginas, a biografia autorizada escrita por Oscar Ramos Gaspar conta a história do advogado e político sul-mato-grossense Nelson Trad. Da paixão por futebol ao início da carreira na política, a obra mostra várias facetas do pai dos também políticos Nelsinho, Marcos e Fábio Trad.

Onde encontrar: Livraria Le Parole - Rua Euclides da Cunha 1126 - tel 67 3043.5100.