Livro reúne contos e crônicas para retratar o cotidiano

O título do livro que será lançado nesta sexta-feira (07), às 19h30, no Fran’s Café chama a atenção logo de cara: “Flic en Flac”. A explicação dessa escolha vem do autor, Gerson Noronha Mota, que transforma as muitas viagens que já fez pelo mundo em inspiração para compor seus escritos. “É o nome de uma praia e vila de pescadores nas Ilhas Maurício. Escolhi porque a sonoridade é muito marcante, além de evocar uma memória afetiva”, justifica. A intenção é despertar a curiosidade do leitor e convidá-lo a conhecer o conteúdo da obra.

Para compor os textos que integram o livro, o autor se utiliza de alguns heterônimos, personagens com biografias próprias como Carlos, Winston e Erwin, que falam sobre seu dia a dia e refletem sobre sentimentos e situações cotidianas. “O livro é composto por um material reunido ao longo de 10 anos. Os personagens aparecem ora sendo retratados, ora retratando outros. Eles dialogam entre si de maneira irônica e não exatamente ‘normal’, cada qual se esforçando genuinamente para exibir sua loucura”, reflete o autor.

Gerson Noronha é servidor público, e em seus momentos de folga aproveita para viajar, já tendo visitado muitos países. Para ele são essas experiências, juntamente com os livros que costuma ler durante as viagens, que o inspiram a continuar escrevendo. Até mesmo a capa do livro é fruto dessa paixão, pois se trata de um registro de sua visita ao Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, transformado posteriormente em ilustração. “Nada traz mais experiências únicas que viagens, são vivências totalmente diferentes que acabam ficando gravadas em nós”, finaliza.

Serviço: O lançamento do livro “Flic en Flac”, do autor Gerson Noronha Mota, publicado pela Life Editora, será realizado nesta sexta-feira, dia 07 de abril, às 19h30 no Fran’s Café, que fica na rua Marechal Rondon, 2453 – Centro. O livro será vendido na ocasião por R$ 20.

Veja Também

Comentários