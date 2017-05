Livro que une vários gêneros literários será lançado nesta quinta-feira

“Elos da Vida” é o primeiro livro do autor Quéops Pereira / Divulgação

De uma inspiração repentina e cerca de um mês de trabalho surgiu um livro que não se encaixa em padrões engessados, mas mistura romance, ficção e a discussão de importantes temas da atualidade. “Elos da Vida” é o primeiro livro do autor Quéops Pereira, e será lançado nesta quinta-feira (18), às 19h30, no Estúdio Trio de Arquitetura. “A história narra a vida de algumas pessoas que se encontram em uma espécie de paraíso espiritual, e conta como foi a chegada delas lá, revelando mistérios do que acontece entre o céu e a terra”, adianta Quéops.

O título surgiu do fato que todos os personagens da obra estão interligados, mesmo que no decorrer da narrativa isso pareça improvável. Algumas características do livro o aproximam de clássicos como “Nosso Lar” e “A Divina Comédia”, mas ele não se prende a nenhum viés religioso, misturando conceitos e pensamentos de praticamente todas as religiões em uma só linguagem. “Não é um romance comum, é um livro que foi desenvolvido para ser estudado, ele tem entrelinhas e detalhes que só são percebidos em leituras mais aprofundadas”, revela o autor.

Dentre os temas abordados pelo livro estão nossa relação com a vida e a morte, com o medo, a culpa, o perdão, o real e o ilusório, o amor e o ódio. E “Elos da Vida” é só o começo de uma história maior, pois o próximo livro já está sendo finalizado, e outras sequências estão previstas. “O foco do livro é como sua mente pode ser perigosa ou pode ser salvadora, a forma como você enxerga e interpreta o mundo ao seu redor vai gerar pensamentos, esses pensamentos vão gerar energias, e essas energias vão controlar seu destino”, finaliza Quéops, que atua como fisioterapeuta especializado em terapia da dor.

Serviço: O lançamento do livro “Elos da Vida”, do autor Quéops Pereira, será realizado nesta quinta-feira, 18 de maio, às 19h30 no Estúdio Trio de Arquitetura, que fica na Av. Mascarenhas de Moraes, 3244 – Cel. Antonino. Toda a renda arrecadada será destinada ao projeto social “Instituto Elos de Luz”, uma ONG que tem como foco a formação cidadã, oferecendo aulas de capacitação e serviços de saúde.

