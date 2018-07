Livro que revela segredos para o sucesso será lançado nesta quarta

Delegado Cleverson Alves lança nesta quarta-feira (18) o livro “O Colecionador de Sonhos” - Divulgação

Felicidade e sucesso, esses são dois dos objetivos que movem a sociedade atual, e a busca por desvendar seus segredos tem inspirado escritores do mundo todo. Baseando-se na própria trajetória de vida, o delegado Cleverson Alves irá lançar nesta quarta-feira (18) o livro “O Colecionador de Sonhos”, onde promete fornecer as ferramentas para alcançar sucesso em diversas áreas. A noite de autógrafos será realizada no Sinpol-MS, a partir das 19 horas. “Tudo que fazemos na vida é buscando ter sucesso e ser feliz, o problema é que as pessoas atrelam sua felicidade ao sucesso material. Você pode ser feliz enquanto constrói o sucesso, e assim seu caminho se tornará mais suave”, afirma o autor.

A essência do livro são três ferramentas básicas, que para Cleverson são a chave para conquistar qualquer objetivo desejado, desde ser bem-sucedido profissional e financeiramente até o emagrecimento. A primeira é o pensamento, pois segundo ele quando você pensa sobre alguma coisa a chance de obtê-la aumenta em 50%. Mas é preciso transformar os pensamentos em ações, por isso a segunda ferramenta é o poder do hábito. Por fim, a terceira é a inteligência emocional, que o autor define como a habilidade de lidar com emoções positivas e negativas. “A inteligência emocional não ensina a controlar as emoções, porque isso não é possível, mas te ensina a reagir frente a elas. Como você reage diante das emoções é que vai fazer a diferença”, explica.

O autor garante que foi aplicando essas ferramentas que conseguiu alcançar diversos objetivos ao longo da vida, e foi sua experiência pessoal que o motivou a escrever o livro, buscando repassar o que aprendeu. Nascido no interior da Bahia, começou a estudar com 12 anos, concluindo o Ensino Médio aos 22. Na faculdade de Direito, um de seus grandes sonhos, ele se formou somente aos 38 anos, e atualmente trabalha como delegado da Polícia Civil, cargo almejado por muitos estudantes da área. “Nem tudo depende apenas de nós, o importante é fazer tudo que está ao nosso alcance. Escolhi esse título porque os sonhos nos motivam a prosseguir, mas temos que ter um plano de ação pra transformá-los em realidade”, finaliza Cleverson.

Serviço: O lançamento do livro “O Colecionador de Sonhos”, escrito pelo autor e delegado Cleverson Alves e publicado pela Life Editora, será realizado nesta quarta-feira, dia 18 de julho, a partir das 19 horas no Sinpol-MS (Sindicato dos Policiais Civis do Mato Grosso do Sul), que fica localizado na Rua Teodoro de Carvalho, 225 - José Abraão.