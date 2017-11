Livro que conta a trajetória de vida de professores migrantes será lançado na Capital

A obra com 186 páginas traz relatos de professores oriundos do Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Piauí - Divulgação

A escritora Elisa Cleia Nobre, que é mestre em Educação e atual secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho de Mato Grosso do Sul, lança nesta quarta-feira (30), às 19h, seu livro que trata da trajetória de vida de professores migrantes e que aqui estabeleceram marcantes histórias de vida.

A obra, que é fruto de uma pesquisa de mestrado, constitui-se em um estudo sobre a vivência de professores migrantes que atuam na educação básica de Mato Grosso do Sul e tem como foco seu roteiro biográfico, uma vez que esse percurso, ao ser investigado, revela os acontecimentos que o pontuam, seus momentos decisivos, suas bifurcações/encruzilhadas e processos subjetivamente construídos.

O conteúdo das entrevistas transcritas no decorrer da obra revela os guardados da memória de cada entrevistado, tornando a leitura do livro instigante, aguçando a subjetividade de cada leitor e possibilitando que suas memórias sejam ativadas.

Em um trecho da obra constatamos a vivacidade do tema, como o que consta na página 31. “Cada personagem entrevistado apresenta, de forma singular, a sua trajetória, que se inicia na infância e alcança a idade adulta permeada pelos percalços vividos durante a viagem condicionada pela migração. As memórias são evocadas e aqui entendidas como um precioso recurso de aprendizagem utilizado para movimentar os relatos recheados de acontecimentos, experiências e de histórias”.

A obra com 186 páginas traz relatos de professores oriundos do Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Piauí, e tem o prefácio assinado pela professora doutora, Jacira Helena do Valle Pereira Assis, do programa de Pós-Graduação em Educação dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Educação, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Evento: lançamento da obra “Trajetória de Vida de Professores Migrantes”

Data: quinta-feira (30/11)

Horário: 19h

Local: Espaço Plaenge – avenida Nelly Martins, 51, Bairro Santa Fé