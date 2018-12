Livro lançado nesta quarta homenageia o centenário Paulo Machado

A obra foi idealizada pelos escritores Ana Maria Bernardelli e Fábio Gondim, que uniram forças para selecionar os melhores textos com o objetivo de homenagear o autor sul-mato-grossense Paulo Coelho Machado - Foto: Assessoria

Será lançado nesta quarta-feira (19), na Livraria Leparole, o livro “Prosas e Segredos da Morena”, uma antologia de contos ambientados em Campo Grande escritos por diversos autores, dos anônimos a nomes já consagrados, publicada pela Life Editora. A obra foi idealizada pelos escritores Ana Maria Bernardelli e Fábio Gondim, que uniram forças para selecionar os melhores textos com o objetivo de homenagear o autor sul-mato-grossense Paulo Coelho Machado. “Uma das obras do Paulo Machado que mais nos chamou atenção foi ‘Pelas Ruas de Campo Grande’, então pensamos em fazer um livro de contos que também fosse ambientado aqui, falando do passado, do presente e resgatando fatos e pessoas que marcaram a cidade”, explica Ana Maria.

O nome do livro faz referência a dois córregos de Campo Grande, Prosa e Segredo, e também ao apelido notório da capital, conhecida como Cidade Morena. Nos quase 40 contos que o compõe, histórias variadas que misturam aventura, ficção científica, humor, drama e relatos históricos, muitas delas nunca contadas até agora, outras com personagens ilustres conhecidos pela população. Cada uma foi escrita por um autor diferente, selecionados através de edital para oferecer oportunidades iguais a todos. “Uma coisa interessante é que a gente mescla nomes já renomados com outros que estão começando e que até então não tinham oportunidade de mostrar seu trabalho, e participamos dessa brincadeira, porque nossos textos também estão no livro”, conta Fábio.

Essa já é a terceira obra organizada pela dupla, que anteriormente homenageou Manoel de Barros com as coletâneas de poemas “101 Reinvenções” e “101 Reinvençõezinhas”, sendo a segunda escrita por alunos da Educação Infantil. “Nosso trabalho tem sido, além de resgatar a memória dos escritores já falecidos, explorar a cada ano um gênero literário. Focamos na poesia no ano passado e agora no conto, mas temos ainda a intenção de trabalhar crônicas e de fazer uma coletânea de haicais”, adianta o organizador. “Um dos objetivos também é levar a Literatura para o dia a dia das pessoas, acho que diante desse triste quadro do fechamento de livrarias pelo Brasil todo é importante a gente não desistir e insistir nos livros”, resume Ana Maria.

Serviço: O lançamento do livro “Prosas e Segredos da Morena”, organizado por Ana Maria Bernardelli e Fábio Gondim e publicado pela Life Editora, será realizado nesta quarta-feira, dia 19 de dezembro, a partir das 19 horas na Livraria Leparole, localizada na rua Euclides da Cunha, 1126 - Jardim dos Estados.