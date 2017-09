Livro infantil sobre preconceito e amizade ganha terceira edição

Se a amizade tem significados que extrapolam as palavras, para o autor Wagner Costa esse sentimento traz em cada uma de suas letras as iniciais de importantes alicerces que sustentam a relação de afeição entre duas pessoas, como por exemplo, Alegria, Zelo e Diversão. É sobre a felicidade de se ter amigos que Wagner se debruça em seu clássico infantil O segredo da amizade, obra publicada pela Editora Moderna em 1994 e que chega à sua terceira edição em 2017. A reformulação foi ilustrada por Vanessa Prezoto, que traduziu a delicadeza do enredo em belíssimas ilustrações que combinam uma técnica mista de aquarela e canetas diversas.

O segredo da amizade retrata o encontro entre uma flor Rosa fechada e desbotada com um Raio de sol que irradia uma luz bem fraquinha. Por conta de suas diferenças – afinal, onde já se viu uma rosa sem cor e um raio de sol que não ilumina? – ambos viviam tristes, não tinham amigos e eram rejeitados por seus semelhantes. Se eles se sentiam solitários por suas características, foi por meio das semelhanças que nasceu uma amizade improvável que representaria a maior mudança de suas vidas!

Nessa obra, Wagner traz a beleza desse sentimento em um contexto onde as crianças estão justamente fortalecendo seus laços de amizade no ambiente escolar. É também nesse mesmo ambiente que aparecem os conflitos interpessoais e divergências de naturezas diversas. Entre metáforas e muita poesia, o autor credita à amizade as transformações que ocorrem com a Rosa e o Raio de Sol, mostrando não somente os valores dessas relações e a alegria de se ter amigos, como também o quanto se perde com o preconceito que enfraquece o outro e a falta de empatia com aquilo que é diferente de nós.

Preço: R$ 44,00

Sobre o autor

Wagner Costa nasceu em São Paulo, em 1950. É jornalista e durante muito tempo atuou como repórter policial em grandes jornais diários de São Paulo. Atualmente, como escritor, percorre escolas em todo o Brasil, proferindo palestras, conversando com alunos e com professores, tendo já publicado diversos livros.

Sobre a Moderna

A Moderna na área de Literatura desenvolve projetos para que o aluno-leitor – desde a Educação Infantil até o Ensino Médio – ative sua capacidade de compreender, analisar e refletir sobre os conteúdos estudados. Com obras de ficção, não ficção e arte, o selo disponibiliza recursos para que o professor tenha a sua disposição todas as oportunidades de ensino, tais como: um plano leitor, apresentando os níveis de dificuldade de cada livro; um projeto de leitura, sugerindo atividades criadas por especialistas; e uma assessoria pedagógica específica para a necessidade da escola. Sempre em busca de novos caminhos para a excelência de suas publicações, a Moderna Literatura, numa iniciativa inédita no mercado editorial brasileiro, trouxe, com exclusividade para seu catálogo, todas as obras do renomado autor Pedro Bandeira, criando assim um momento importante para a literatura brasileira infantil e juvenil. O sucesso desta ação foi repetido com a escritora e ilustradora Eva Furnari e com o autor Walcyr Carrasco, cronista, dramaturgo, roteirista, tradutor e adaptador de clássicos da literatura.

Veja Também

Comentários