Livro infantil alerta para a preservação do meio ambiente

Um dos mais importantes hábitos que podem ser transmitidos a uma criança é a leitura, e para incentivá-la nada melhor que livros que discutem temas sempre relevantes e atuais, como a responsabilidade ambiental. Foi pensando nisso que a professora Regina Cândido decidiu escrever “Cadê a minha árvore?”, livro infantil que será lançado neste sábado (06), às 14h30, no Fran’s Café. “Sou de uma geração que cresceu em quintais. Passei metade da minha infância pendurada em árvores, por isso tenho uma ligação com elas, um compromisso de abordar esse tema tão importante”, comenta a autora.

O livro conta a história de um grupo de pássaros que decide encontrar uma maneira de se comunicar com os seres humanos para alertar sobre a importância da arborização, já que estão ficando sem moradia e alimento. Regina se preocupou em construir o texto de maneira leve e ao mesmo tempo rica em detalhes, agregando à narrativa informações reais. “Pesquisei sobre as espécies de pássaros, sobre a importância das árvores e também lendas e aspectos culturais, Apesar da pretensão educativa, para prender a atenção da criança a história tem que ter encanto, fantasia”, define.

Um dos objetivos do livro é suscitar em cada um dos pequenos leitores uma reflexão sobre o cuidado com a natureza, por isso os seres humanos não são retratados como “vilões”, mas como responsáveis por realizar transformações positivas. “Não concordo com o estereótipo de que o homem é sempre predador, existem pessoas comprometidas com a causa ambiental. Desejo que as crianças entendam que, independentemente da idade, todos podem fazer sua parte para cuidar do espaço em que vivemos”, finaliza Regina, que é responsável também pelas ilustrações da obra.

Sobre a autora: Regina Cândido é formada em Artes e pós-graduada em Educação Ambiental. Atua como professora há 10 anos na Escola Estadual São Francisco, onde também é responsável pela Biblioteca.

Serviço: O lançamento do livro “Cadê a minha árvore?”, da autora Regina Cândido, publicado pela Life Editora, será realizado neste sábado, 06 de maio, às 14h30 no Fran’s Café, que fica na rua Marechal Rondon, 2453 – Centro.

