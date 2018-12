Livro "Grandezas da Literatura Sul-Matogrossense" será lançado nesta quinta-feira na Capital

Esta é a segunda edição do livro - Divulgação

O escritor Guimarães Rocha participou de um bate papo hoje (11) juntamente com o jornalista João Flores no programa Giro Estadual de Notícias. Ele falou do lançamento do seu 23º livro, "Grandezas da Literatura Sul-Mato-Grossense".

Em seus 40 anos, a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, pela primeira vez, é contemplada com uma obra que enfoca o trabalho de grande parte dos acadêmicos deste grupo. Vinte e três escritores e poetas em memória, e trinta e três que estão na ativa são homenageados no livro Grandezas da Literatura Sul-Mato-Grossense.

O livro será lançado no dia 13 dezembro às 19h30 na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, na rua 14 de julho, 4653. Rocha traça, na obra, o perfil dos escritores, poetas, ensaístas e historiadores de Mato Grosso do Sul, analisando as características regionais, sendo considerado, por entusiastas da literatura regional, como "um roteiro seguro para o estudo e conhecimento dessa arte primeira", diz Guimarães Rocha.

