Livro de Gisele Bundchen ganha título e capa exclusivos para venda no Brasil

da Redação com Assessoria

Gisele fala sobre os ensinamentos que, ao longo de seus 38 anos, a ajudaram a buscar uma vida mais simples e cheia de significado - Foto: Divulgação

Vai se chamar "Aprendizados: Minha caminhada para uma vida com mais significado" o livro de Gisele Bündchen que chega às livrarias brasileiras pela BestSeller a partir de 15 de outubro. Nele, ela revela pela primeira vez alguns aspectos de sua vida privada, que é muito diferente da imagem pública de supermodelo que conhecemos. Gisele fala sobre os ensinamentos que, ao longo de seus 38 anos, a ajudaram a buscar uma vida mais simples e cheia de significado, e conduz os leitores numa jornada que vai da infância em Horizontina até o casamento e os filhos com Tom Brady. Gisele virá ao Brasil em novembro para o evento de lançamento do livro. “Aprendizados” já está em pré-venda.