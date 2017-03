Livro de empreendedor brasileiro terá renda total revertida a Instituto Ayrton Senna

Considerado uns dos empreendedores mais influentes do segmento digital e à frente de uma das empresas mais inovadoras do país, Gustavo Caetano decide compartilhar seus conhecimentos adquiridos ao longo da sua trajetória na Samba Tech. Esse mês, chega ao mercado o “Pense Simples - Você só precisa dar o primeiro passo para ter um negócio ágil e inovador”.

Além de um breve histórico da carreira do autor, o livro aborda pontos sensíveis e importantes para quem deseja empreender e inovar no mundo dos negócios. Durante a leitura, as pessoas irão descobrir que, ao contrário do que se pensa e equivocadamente se diz aos jovens, inovar é simples. Gustavo conta que é possível aprender como o fracasso pode moldar a mentalidade para o sucesso; o que compõe o DNA inovador; qual a lógica da simplicidade para estimular a inovação; a importância de ser ágil e leve para se manter com alto potencial inovador, entre outros.

“Sempre acreditei que quando se quer alguma coisa que não existe é porque tem demanda e, possivelmente, um mercado. Aprendi a enxergar problemas pequenos e buscar soluções imediatas. Por isso, resolvi colocar toda minha experiência nesse livro e mostrar às pessoas e empresas que, às vezes, é preciso inovar e mudar o rumo do seu negócio para continuar crescendo”, explica Gustavo Caetano.

O prefácio do livro foi escrito por Rony Meisler, fundador da Reserva, marca de moda masculina brasileira. Além disso, depoimentos de grandes nomes do empreendedorismo, como Flávio Augusto, fundador da Wise Up e dono do Orlando City nos EUA; Viviane Senna, fundadora do Instituto Aryton Senna; Luiza Helena, CEO do Magazine Luiza; Ricardo Amorim, economista e presidente da Ricam Consultoria; e Paula Bellizia, Presidente da Microsoft Brasil, ajudaram a compor o livro de Caetano.

Com o livro, a expectativa de Caetano é incentivar cada vez mais a inovação nos negócios e revolucionar o mercado de empreendedorismo no país. O lançamento oficial será realizado no dia 20 de março em Belo Horizonte; 21 em São Paulo e 22 no Rio de Janeiro. O valor é R$ 29,90 e toda a receita do autor será doada para o Instituto Aryton Senna.

Veja Também

Comentários