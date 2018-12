Livro de contos “Memórias da Chuva” é lançado na Morada dos Baís

O livro de Thaïs Martins, (foto) traz personagens relevantes à história política, cultural e artística sul-mato-grossenses, como a artista visual e poetisa Nelly Martins - Foto: Divulgação

No dia 11 de dezembro, terça-feira, será lançado no Sesc Morada dos Baís o livro de contos e poesias “Memórias da Chuva”, de Thaís Martins. A ação terá início às 19 horas, aberta ao público, com a presença da autora, em uma noite de autógrafos. Na ocasião, a atriz Tatiana De Conto vai apresentar seu monólogo baseado em um conto da autora dedicado à Lídia Baís, sua tia-avó.



A obra de Thaís resulta de anos dedicados à produção escrita, à frequência a oficinas literárias renomadas e compostos a partir de suas experiências pessoais, em viagens de autoconhecimento ou em retornos de autoconhecimento ao Cerrado do Centro-oeste brasileiro, além das experiências acadêmicas e intelectuais como antropóloga e sensíveis como filha desta terra, nascida em uma família há muitas gerações radicada na região e que interferiu na criação e na condução de Mato Grosso do Sul.



São histórias produzidas a partir de memórias ou do caminho da figuração sublime, construindo ambientação de sonho, da imaginação livre da obrigação com a lógica, mas comprometida com a composição literária. Traz personagens relevantes à história política, cultural e artística sul-mato-grossenses, como a artista visual e poetisa Nelly Martins, o político Wilson Barbosa Martins, a artista Lídia Baís, o pioneiro Vespasiano, além de outros que habitam a tradição ficcional. Depois de Campo Grande, o livro “Memórias da Chuva” será lançada em Campinas e Brasília.



Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste 540. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30, de quarta a sábado ocorrem apresentações musicais, a partir das 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms