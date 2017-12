Livro da autora de 'Cat Person' será publicado pela Companhia das Letras

A Companhia das Letras adquiriu os direitos de publicação de You Know You Want This, livro de Kristen Roupenian, autora de Cat Person. Publicado há algumas semanas na revista New Yorker, ele foi o conto mais acessado do ano no site da revista e se tornou um fenômeno editorial instantâneo. Ao narrar o envolvimento de Margot, de 20 anos, com Robert, de 34, Cat Person mostra como a troca de mensagens por celular cria uma expectativa que o encontro na vida real nem sempre é capaz de realizar.

Cat Person provocou uma série de debates nas redes. Entre as reações, estão os leitores que enxergaram no texto ficcional um relato real, confundindo-o com um desabafo sobre as relações e as expectativas de uma jovem mulher. Há também quem tenha colocado em questão a validade da experiência feminina como material de ficção - se a identificação com o texto validaria ou não sua carga literária. E há quem tenha considerado o texto revelador e contundente para os dias atuais, época em que as mulheres se sentem à vontade para compartilhar nas redes depoimentos pessoais que até então não tinham espaço.

Segundo o jornal The Guardian, a editora britânica Jonathan Cape comprou os direitos da obra por US$ 1 milhão.