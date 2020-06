Live solidária com onze partidos políticos do MS arrecadou sete toneladas de alimentos para artistas

partidos que se uniram em benefício da comunidade campo-grandense foram: Solidariedade – SD, MDB, PSL, PT, PR, PSC, PCdoB, PV, PODEMOS, Republicanos e PDT - Divulgação

O “Grande Encontro – Cantando Juntos Pelo Bem de Todos”, que uniu 11 partidos políticos e 10 atrações musicais na tarde de domingo do dia 17 de maio, fechou hoje o balanço de arrecadação de 7 toneladas de alimentos, agasalhos e cobertores que serão doados a pessoas e famílias carentes de Campo Grande, que atravessam dificuldades nesse período de pandemia.

Na manhã desta terça-feira (2) algumas lideranças de partidos estiveram na sede do Solidariedade para receber parcelas igualitárias para distribuir a entidades e famílias carentes de Campo Grande. A União dos Músicos de Mato Grosso do Sul – UMMS recebeu a maior parte para atender a muitos artistas e familiares, que estão passando por dificuldades econômicas nessa crise geral.

O engenheiro Marcelo Miglioli, do Solidariedade, avaliou como altamente positivo a LIVE, que reuniu artistas e partidos políticos de Campo Grande, num ato apolítico, em benefício da sociedade. “Entendemos que o momento que estamos passando é delicado e quando vimos que muitas famílias estão passando por necessidades, inclusive de produtos básicos para sua sobrevivência, decidimos somar forças em solidariedade a essas pessoas e famílias carentes”, afirmou.

Pelo combinado, os artistas também receberam parte do que foi arrecadado para promover doações a entidades e famílias carentes da cidade.

Os partidos que se uniram em benefício da comunidade campo-grandense foram: Solidariedade – SD, MDB, PSL, PT, PR, PSC, PCdoB, PV, PODEMOS, Republicanos e PDT.

Os artistas envolvidos nesse trabalho humanitário foram: Paulo Sérgio & Santiago, com banda; Lucas & Lauan, com banda; Merie Rocha e Renan, com banda; Victor Gregório & Marco Aurélio; Ricardo & Augusto e banda; Kauan Araújo, solo; Thaís Rodrigues, solo; Grupo Zíngaro, Rei do Baião e o DJ Lupa.

Wilson Farinha, presidente municipal do Podemos, agradeceu o apoio de todos aqueles que contribuíram com as doações e enalteceu a união dos 11 partidos em torno de um trabalho solidário às famílias e pessoas com necessidades neste momento de pandemia que o país e o mundo atravessam.

Da mesma forma, o presidente municipal do PCdoB, Renato Pires de Paula, também agradeceu o empenho de todos em torno desse trabalho em benefício daqueles que mais precisam. Eliene Smith, do Partido Verde disse que a ideia foi excelente e que outros trabalhos apartidários em benefício da coletividade poderão ser feitos no futuro.