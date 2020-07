Live Mundial do Rock acontece na próxima segunda-feira em Campo Grande

A importância deste projeto é a prova viva da diversidade musical e cultural que Campo Grande tem. - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo(Sectur), em parceria com a União dos Músicos do Mato Grosso do Sul (UMMS), realizam na próxima segunda-feira (13), no canal do Youtube da Secturcg, a Live “Mundial do Rock”, em comemoração ao dia mundial do Rock , celebrado anualmente no dia 13 de julho.

A Live está marcada para acontecer a partir das 17h, na Plataforma Cultural da Esplanada Ferroviária, onde 5 bandas de rock prometem soltar a voz

A população poderá doar alimentos não perecíveis através de um QR Code que será disponibilizado no canto inferior esquerdo, que direcionará para um número de whatsapp. Os alimentos serão destinados a UMMS, que distribuirá os itens para os músicos de Campo Grande.

Conheça um pouco mais sobre as Bandas que estarão presentes na Live Mundial do Rock:

Banda Falange da Rima – surgiu em 1998, na cidade de Campo Grande. Integram a formação atual: Flynt, John Geral, Mano Xis, que compõem e improvisam sobre o Beat de DJ Magão. São pioneiros do rap sul-mato-grossense.

Banda Social Brothers – mesmo com pouco tempo de carreira, o grupo vem trazendo ousadia em seu repertório que inclui o Grunge, Punk Rock, Rock Nacional entre outros. Intitulada como Rock Alternativo, a banda vem buscando agradar todas as tribos, não existe um padrão ou estilo, sendo uma junção das bandas “cachorro de bar e Chirrion”. Kevin Bravo é o baixista, Robson Araújo compõe como guitarrista e voz e o Rodrigo Brito como baterista. Essa é a formação da Social Brothers.

Banda CortiCore – trata-se de uma banda de HardCore sul-mato-grossense, com repertório que trás a nostalgia dos anos 2000. Formada em 2018, a banda é composta por Tonho – vocal, Luan Zenteno – guitarra solo, Thiago Zenteno – guitarra base, Heraldo Franco – baixo e Matheus – bateria.

Banda Neblina 90 – chega como uma fumaça sonora, uma mistura de elementos e estilos musicais. Traz a energia e o peso do Rock, com vocais influenciados pelo rap, reggae e outros estilos da black music. Na bateria, o peso da batida do rock por conta de Matheus Oliveira. No baixo e vocal, está o Luiz Cordeiro “Stanley”. Na guitarra, toda a originalidade sonora de Leonardo Macanhão. Também no vocal, Cristiano DiBuEnAs, atuante na cena musical e cultural de Campo Grande há 18 anos. Tocando covers de bandas do rock nacionais que abordam temas sobre contextos sociais urbanos e fazendo músicas autorais que levam uma mensagem positiva, assim, a banda traz em seu repertório, músicas de peso sonoro e cultural.

BarGanhas – apelidado de “O Bar que virou Banda” o projeto BarGanhas já se apresentou em Bonito, Dourados, Miranda, Coxim, entre outras cidades. A proposta de Blues autoral e tributos regionais fica bem evidente no repertório da banda. Recentemente lançou a música “Mestre do Blues”, que homenageia o então ex-vocalista Renato Fernandes. Formado atualmente por Rahyran Chama(vocal), Marciano Medeiros (Saxofone), Leonardo Macanhão (Guitarra), Jota (contra baixo) e Diego (Bateria), a banda está em estúdio gravando seu primeiro EP.

Plebheus – a banda, com mais de 20 anos de estrada, é consolidada no cenário musical sul mato-grossense. Sempre liderada pelo vocalista e violonista Leonardo Ricartes, a banda já teve inúmeras formações e passou por influência de vários músicos consagrados da cidade. Apostando nos maiores sucessos do rock nacional, a Plebheus leva em seus shows uma experiência ímpar, passando de Tim Maia até Mamonas Assassinas. Irreverência e diversão são marcas registradas nos shows. Atualmente, a banda conta com Erich Ricardo na guitarra, Dereck Angeli no baixo, Guilherme Justi na bateria e vocal Géssio Palermo nos teclados.

Dia Mundial do Rock no Brasil

Por volta de 1987, a data intitulada apenas no Brasil como ‘dia mundial’, começou a ser celebrada principalmente por rádios nacional. Nos Estados Unidos, a data considerada é 9 de julho, quando estreou o programa American Bandstand, que ajudou a popularizar o gênero entre as décadas de 50 e 80.

A importância deste projeto é a prova viva da diversidade musical e cultural que Campo Grande tem. Temos artistas de qualidade que devem ser valorizados.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 67 4042-1313.