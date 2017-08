Lista de filmes aparece sem querer em telão do 'Bom Dia São Paulo'

Os apresentadores Rodrigo Bocardi e Glória Vanique foram surpreendidos na manhã desta terça-feira, 29, com uma lista de filmes que apareceu por acidente no telão do telejornal "Bom Dia São Paulo".

Enquanto ambos falavam, ao vivo, sobre a situação do trânsito na cidade, o grande monitor que mostra mapas, gráficos e imagens de reportagens exibiu uma série de sugestões de filmes, entre eles "A Origem", "Mulher Maravilha" e "A Cabana".

Quando Glória foi mostrar o mapa, a lista surpreendeu. "Opa, não temos nosso mapa. Não é filme", disse. Bocardi ainda brincou com a situação. "Sessão da tarde? Deixa para um pouquinho depois", comentou. Em seguida, a apresentadora pediu que o mapa fosse apresentado para que ela pudesse passar as informações.

