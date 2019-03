Lista com cinco TED Books para quem busca uma melhor qualidade de vida

Ao todo, já foram lançados 10 livros no Brasil dos mais variados temas, da matemática do amor ao poder dos micróbios - Foto: Ilustração

Trabalhar para quê?

Para a esmagadora maioria das pessoas, o trabalho não traz motivação. A pergunta é: por quê? Neste livro, o professor de psicologia Barry Schwartz traz uma visão inovadora e reveladora sobre o propósito do trabalho, mostrando como ele influencia nossa cultura e nosso cotidiano e como você pode encontrar seu próprio caminho para a felicidade no emprego.

A arte da quietude

Pico Iyer passou a vida escrevendo sobre suas viagens ao redor do mundo. De tanto viajar, percebeu que a melhor maneira de apreciar a beleza dos lugares pelos quais passava era reservar um tempo para ficar quieto. Citando exemplos de personalidades como Leonard Cohen, Mahatma Gandhi e Marcel Proust, o autor revela como o ato de permanecer sentado sem fazer nada pode estimular a criatividade e ampliar a visão das coisas. Em um mundo cada vez mais comandado pelas distrações e exigências da tecnologia, repleto de pessoas desesperadas para se desconectar, Iyer sugere que a melhor forma de enfrentar a loucura da vida moderna é a antiga prática de desacelerar e descobrir a arte da quietude.

Julgue isto

Em Julgue isto, o renomado designer Chip Kidd propõe o exercício de avaliar as primeiras impressões que o design (seja ele bom, seja ruim) pode provocar. Com muito bom humor, sacadas inteligentes e irônicas, e a percepção profunda que somente alguém com o olhar treinado pode ter, o autor nos convida a participar de uma jornada visual na qual fornece interessantes novos insights sobre qual é a verdadeira função do design e como ele está impregnado em todos os objetos que nos rodeiam no dia a dia.

O poder das pequenas mudanças

Poderoso manifesto para diretores e gestores, O poder das pequenas mudanças traz ideias inteligentes e divertidas para criar culturas corporativas sólidas. O livro estabelece as bases para um novo tipo de pensamento sobre o mundo corporativo: introduzir pequenas mudanças no dia a dia de uma empresa pode transformar radicalmente uma organização, gerando um impacto que atinge a todos, do diretor-executivo ao porteiro. Não se trata de programas de milhões de dólares, mas de pequenos passos que qualquer um pode dar e que marcam o início de uma grande transformação.

As leis da medicina

Repleto de detalhes históricos fascinantes e maravilhas médicas modernas, este importante livro é um envolvente vislumbre das lutas dos médicos e dos impasses que raramente vem à tona. Escrito com a prosa apaixonada e a linguagem envolvente características do Dr. Mukherjee, As leis da medicina é uma leitura crítica, para todos os interessados em entender melhor como sua saúde e bem-estar estão sendo tratados. Este livro estabelece as bases para uma nova maneira de entender a medicina, agora e no futuro.