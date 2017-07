Linkin Park faz tributo a Chester após a morte

Pela primeira vez desde a morte do vocalista, a banda de rock norte-americana Linkin Park se manifestou oficialmente sobre o suicídio de Chester Bennington, aos 41 anos, no dia 20 de julho.

Em uma carta bastante emocional publicada neste início de semana em suas redes sociais, o grupo se despediu do amigo e falou sobre a dor que o cantor carregava dentro de si. "Nossos corações estão partidos. As ondas de luto e negação ainda estão atingindo a nossa família, enquanto tentamos entender o que aconteceu."

"Você tocou muitas vidas, talvez até mais do que tenha percebido", continua a carta, que fala diretamente com Chester, citando, inclusive, sua mulher, Talinda, com quem o cantor teve três dos seus seis filhos. "Talinda e a família agradecem e queremos que o mundo saiba que você foi o melhor marido, filho e pai; a família nunca estará completa sem você."

Na mensagem, a banda falou também sobre a trajetória do grupo. "Tentamos nos lembrar que os demônios que o levaram sempre estiveram presentes. Afinal, foi a forma como você cantava sobre todos eles que fez todo mundo se apaixonar por você, em primeiro lugar."

"Corajosamente, você os trouxe à tona e, ao fazer isso, nos juntou e nos ensinou a sermos mais humanos. Você tinha um coração enorme e conseguiu deixá-lo embaixo da manga."

Ao final da carta, a banda comenta que ainda não sabe quais os próximos passos - por enquanto, a única medida tomada foi cancelar a turnê pelos EUA que começaria esta semana. "Nosso amor por fazer música nunca vai acabar. Enquanto não sabemos para onde o futuro pode nos levar, sabemos que nossas vidas se tornaram melhores por você", declararam os músicos. "Obrigado por este presente. Nós o amamos e sentimos muito a sua falta."

Além de divulgar essa carta, o Linkin Park criou também uma página no site oficial da banda, que pode ser acessada em chester.linkinpark.com. Lá, há informações úteis para pessoas em risco de suicídio. "Caso você ou alguém que você conhece precise de ajuda, aqui estão alguns recursos", anuncia a página que informa números de telefone de centrais especializadas de ajuda dentro e fora dos EUA.

A página ainda é atualizada, em tempo real, com homenagens dos fãs a Chester Bennington nas redes sociais.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários