Linkin Park divulga clipe para homenagear o vocalista Chester Bennington

O Linkin Park divulgou o clipe oficial do tributo realizado a Chester Bennington, vocalista do da banda. No último dia 27 de outubro, o grupo norte-americano convidou diversos músicos para celebrar a memória de Chester , que se suicidou em julho deste ano.

Integrantes de Korn, System of a Down, Avenged Sevenfold, Blink-182 e Bring Me The Horizon se apresentaram no Hollywood Bawl, na Califórnia, em um evento especial promovido pelo Linkin Park. "A coisa que nos faz passar por isso é que temos um ao outro, estou muito grato por tudo isso", disse Mike Shinoda aos milhares de fãs que lotaram o espaço.