Lili Reinhart se afasta do Twitter, classificado por ela como um local 'tóxico'

Lili Reinhart, atriz da série "Riverdale", disse que vai dar uma pausa no Twitter. Segundo ela, a rede social é um "ambiente tóxico", onde ela é atacada e criticada. Lili comunicou a pausa em seu Instagram Stories.

"As pessoas no Twitter já se cansaram de ser tão negativas e desrespeitosas com todos e tudo? Elas são realmente tão miseráveis?", questionou na mensagem aos seguidores.

"Há ódio em todo lugar. Mas especialmente no Twitter. É como uma fossa para pessoas malvadas de 15 anos que não sabem do que estão falando e não têm nada melhor para fazer", completou.

Por fim, Lili disse que daria um tempo daquele "local tóxico e das pessoas que sentem a necessidade constante de me atacar, (atacar) meus colegas de elenco, meu relacionamento e Riverdale". "Odeio revelar isso para vocês, trolls online: espalhar seu ódio e sua negatividade não farão vocês menos infelizes", disse.

Em novembro, a atriz desabafou sobre cobranças em relação ao namoro dela com Cole Sprouse, conhecido pelo clássico infantil "Zack & Cody" e que também faz parte do elenco de Riverdale.

Maisa Silva

A atriz e apresentadora brasileira também decidiu dar uma pausa nas redes sociais para se "desintoxicar". Ela disse que vai ficar um tempo longe do Facebook, Instagram e Twitter.