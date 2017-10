'Liam precisa procurar um psiquiatra', diz Noel sobre ex-companheiro do Oasis

A desavença histórica entre Liam e Noel Gallagher, irmãos e ex-companheiros de Oasis, acaba de ganhar um novo capítulo. Em entrevista ao jornal The Sunday Times, Noel respondeu às críticas mais recentes de Liam, afirmando que o irmão "precisa procurar um psiquiatra".

"Eu não digo isso em tom de piada. Porque jovens de Manchester, jovens fãs de música, foram assassinados, e ele, duas vezes, fez isso ser sobre ele. Liam precisa consultar alguém", declarou.

Noel se refere ao último desentendimento com o irmão, que aconteceu em junho, quando Liam fez duras críticas à ausência de Noel no festival One Love Manchester, realizado após o ataque terrorista que atingiu a cidade britânica. Na entrevista concedida ao Sunday Times, Noel afirmou não ter participado do show por não ter sido convidado.

Desde então, Liam tem publicado uma série de tweets ameaçando desmascarar a versão de Noel. "Eu tenho provas de que você recusou um convite para tocar no festival (...) vou imprimir todo o texto para que todas as pessoas o vejam como você é", escreveu em sua conta pessoal.

Liam Gallagher lançou na semana passada seu primeiro álbum solo, As you Were, que chegou ao topo das paradas britânicas. O cantor se apresentará no Brasil em março, no festival Lolapallooza 2018. A banda de Noel Gallagher, Noel Gallaghers High Flying Birds, lançou Holy Mountain, primeiro single do próximo álbum, nesta segunda-feira, 9.

