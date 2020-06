Ler é Viver: Psicóloga indica cinco obras para aliviar a tensão na quarentena

A psicóloga Thaís Marcela indica livros para o período de quarentena - (Foto: Divulgação/TV ALEMS)

Desde o surto da pandemia do coronavírus em todo o mundo, as pessoas tiveram que mudar suas vidas, reorganizar o tempo, além de buscar alternativas terapêuticas para aliviar a tensão e o estresse. Uma das válvulas de escape dessa engrenagem é justamente a leitura e com base nela, a psicóloga Thaís Marcela indica cinco obras essenciais para as pessoas se sentirem mais leves e não surtarem. Estas dicas podem ser acompanhadas no programa Ler é Viver, que estreia nesta sexta-feira (19), a partir das 18h, na TV ALEMS.

Formada em Psicologia pela Uniderp, Thaís Marcela também é pós-graduada em Psicopedagogia Clínica, Institucional e Hospitalar pela Uniasselvi; hipnóloga clínica pelo Instituto Rodrigo Merjam, e kidcoach e analista comportamental pela Rio Coaching. Ela atua como psicóloga clínica com a abordagem terapia cognitivo-comportamental, atendendo grupos, crianças, adolescentes e adultos no Crescer Espaço Terapêutico, o qual é proprietária.

Em entrevista ao jornalista João Humberto, apresentador e produtor do programa, Thaís Marcela indicou os livros “Quem Mexeu no Meu Queijo?”, do escritor Spencer Johnson, “A Coragem de ser Imperfeito”, de Brené Brown, “SOS Ajuda para Pais”, de Lynn Clark, “As 5 Linguagens do Amor”, de autoria de Gary Chapman e “O Poder do Subconsciente”, escrito por Joseph Murphy. Segundo ela, essas obras são importantes aliadas nos relacionamentos interpessoais e também nas mudanças de comportamento que nos são exigidas diante de adversidades como essa pandemia.

“Quem Mexeu no Meu Queijo?” é um livro motivacional escrito em 1998 pelo escritor estadunidense Spencer Johnson. Por meio de parábola envolvendo dois ratinhos e dois duendezinhos, a obra é uma alegoria que retrata os objetivos que cada pessoa tem e as mudanças a que essas mesmas pessoas estão sujeitas durante a busca desses objetivos.

“A Coragem de ser Imperfeito“, escrito por Brené Brown, professora e pesquisadora na Universidade de Houston, nos Estados Unidos, aborda questões como incertezas, riscos, exposições sentimentais e vulnerabilidades que as pessoas estão suscetíveis. O importante, segundo a autora, é a pessoa aceitar que é imperfeita e que não há problema algum nisso, basta maturidade para seguir em frente.

Já o livro “SOS Ajuda para Pais”, escrito pelo psicólogo clínico Lynn Clark, orienta pais de crianças, entre 2 e 12 anos, a melhorarem seu comportamento e ajustamento emocional. É recomendado internacionalmente e usado por psicólogos, pediatras, psiquiatras de crianças, professores e outros profissionais, assim como por pais em diversos países.

Escrito pelo pastor batista Gary Chapman e publicado em 1992, “As 5 Linguagens do Amor” é um livro de psicologia que explica as cinco maneiras de expressar e experimentar o amor com o parceiro. A obra está na lista do New York Times best-seller desde 2009 e já foi traduzida para diversos idiomas.

Por fim, Thaís Marcela falou a respeito da obra “O Poder do Subconsciente”, escrita pelo americano Joseph Murphy, já falecido. Na obra são ensinadas técnicas para o desenvolvimento da potencialidade da mente, que já ajudaram milhões de pessoas alcançarem grandes objetivos apenas mudando a maneira de pensar.

Além dos cinco livros indicados, Thaís Marcela também fez referência ao e-book “Ansiedade e Controle nos Tempos de Quarentena”, de sua autoria, lançado em maio.

Inspira, não pira!

Novo quadro do programa traz a empresária Thayana Grace

O quadro ‘Inspira, não pira!’, que estreia nesta edição do Ler é Viver, traz exemplos inspiradores do que as pessoas têm feito nos dias de quarentena. Quem participa da atração é a empresária Thayana Grance, que recentemente reuniu algumas amigas e juntas foram atrás de um pé de bananeira para ser plantado na casa dela. Ela conta como foi essa epopéia em busca da bananeira e também como a produção e o cultivo de queijos vegetais têm tem sido terapêutico nesses tempos.

Ler é Viver

A literatura é uma arte que enriquece a cultura e transforma vidas, além de levar o leitor a viajar por diversos universos. Valorizar a leitura, por meio das obras de escritores, principalmente os regionais, além da divulgação de ações que dignificam a arte literária são os principais objetivos do programa Ler é Viver.

Após a estreia desta edição com Thaís Marcela e Thayana Grance, o programa será exibido na grade de programação da TV Assembleia aos domingos, às 8h; segundas às 12h e sextas às 18h. Também é possível conferir o programa no canal da TV ALEMS do YouTube ou no site www.al.ms.gov.br/tvassembleia.