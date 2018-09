Léo Pain vence 'The Voice Brasil'

O cantor Léo Pain superou os outros finalistas Erica Natuza, Isa Guerra e Kevin Ndjana e se tornou o grande campeão da 4ª temporada do "The Voice Brasil" na noite de quinta-feira, 27. Léo era integrante do time de Michel Teló no reality.

O cantor receberá R$ 500 mil, um carro e um contrato para gravar um álbum como prêmio pela conquista. A música escolhida para encerrar sua participação no programa foi "Dormi na Praça", de Bruno e Marrone. Léo perdeu os primeiros trechos da canção, visivelmente emocionado ao receber os cumprimentos de sua mãe.

Entre suas apresentações no programa, Léo destacou principalmente o momento em que cantou a música "La Barca". Michel Teló usou seu Instagram para 'tirar onda' com mais um título de sua equipe no reality - o quarto, em quatro participações: "É tetra! Inacreditável. Parabéns Léo Pain, mereceu demais! Canta muito, carisma, humildade, brilho nos 'zói'...".