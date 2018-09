Leo Dias retorna ao SBT após tratamento e recebe buquê de flores

O jornalista Leo Dias retornou ao seu posto como apresentador no "Fofocalizando", do SBT, nesta segunda-feira, dia 24, após ser internado para tratar seu vício em cocaína. "Muito boa tarde a todos, muitas saudades, muitas saudades. Tô de volta", comemorou Leo em sua primeira aparição na emissora após o período de afastamento.

Em seguida, ele foi surpreendido com um buquê de flores entregue pela produção do programa. "Olha Leo Dias, esse é um presente da produção aí do Rio de Janeiro, e do pessoal daqui de São Paulo. Como a gente não pode tá aí, vai aquele beijo junto com essas flores. Boas energias, a primavera tá aí e você tá renovado, bonitão, aqui com a gente", afirmou sua colega Lívia Andrade.

Uma ausência chamou atenção dos fãs da atração: a apresentadora Mamma Bruschetta. Décio Piccinini explicou: "A Mamma não tá aqui com a gente porque ela tem que fazer aqueles exames de rotina, mas já já ela volta", disse.