Leiturinha lança coleção de livros infantis em braille

A Leiturinha, maior clube de assinatura de livros infantis do Brasil, lança no mercado brasileiro a coleção Lendo com os Dedinhos, criada e dedicada para as famílias que necessitam de literatura em braille. Composta por 4 livros, a coleção tem como objetivo incentivar a leitura entre as pessoas com deficiência visual, e mostrar que a literatura pode e deve ser acessível a todos.

A iniciativa, que já era aspirada há tempos pelo clube, recebeu um incentivo ainda maior com o contato de um pai e uma mãe com deficiência visual. O casal buscava alternativas para realizar a leitura compartilhada com seu pequeno, que não possui a mesma deficiência dos pais, mas ainda não sabe ler. Envolvido na missão de viabilizar esse momento em família, o clube lançou a coleção que possui livros com a história escrita e ilustrada tradicionalmente e também em braille.

Segundo dados do IBGE, a deficiência visual é a mais representativa entre os brasileiros e atinge cerca de 3,6% da população do país. Apesar disso, a oferta literária para esse público ainda é muito pequena, já que são poucas as instituições que possuem equipamentos necessários para a produção de livros em braille. "O universo literário infantil é carente de opções de conteúdos voltados para crianças com deficiência visual. Há projetos muito bacanas como o do Instituto Dorina que realiza a produção desses livros. No entanto, por se tratar de um público relativamente pequeno e muito específico, há pouco investimento das editoras nos livros infantis em braille ", explica Rodolfo Reis, CEO da Leiturinha.

Com mais de 85 mil assinantes em todo o país, a Leiturinha acredita que a literatura tem a capacidade de transformar o mundo e abrir portas para que todos tenham acesso ao conhecimento e às deliciosas experiências de leitura. Para isso, a equipe de especialistas envolvida na curadoria do clube está sempre buscando formas de apresentar novos universos, sentimentos e aventuras aos pequenos leitores e suas famílias.

Além dos livros Dorina viu, Uma folha novinha em folha, O Menino que via com as mãos e Enquanto João-Garrancho dorme, a coleção também é composta por uma carta com orientações da equipe de curadoria da Leiturinha sobre como acompanhar o desenvolvimento literário dos pequenos.