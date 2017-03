Leitura ajuda pais a conversarem sobre preservação ambiental

Hoje, preservação ambiental é um dos temas mais presentes no dia a dia dos brasileiros. E tópicos como respeito e cuidado pela fauna e flora, coleta seletiva do lixo e desmatamento são amplamente discutidos e defendidos todos os dias. Porém, como falar sobre algo tão complexo com as crianças?

Para ajudar pais e mães nessa importante missão de incentivar a conscientização ambiental, a Leiturinha, primeiro e maior clube de assinatura de livros infantis do Brasil, tem uma dica especial para as famílias!

Dica de leitura: Sara vai à praia

Autora: Gisele Gama Andrade

Ilustrações: Ronaldo Santana

Editora: Abaquar

Melhor Idade: a partir de 3 anos

Chega o grande dia! Sara acorda em uma bela manhã, animadíssima para sua viagem. Sara vai à praia e já vai logo acordando toda família para se arrumar e partir bem rapidinho.

Ela não vê a hora de chegar à praia e brincar no mar. Enquanto a mãe arruma as coisas dentro do carro, a garotinha, ansiosa, chega até a atrapalhar. Finalmente, ao chegar à praia e correr em direção ao mar, ela percebe que há algo de muito errado. Sara e sua família encontram objetos boiando sobre o mar, como garrafas, sacos plásticos, palitos de picolé.



Esta história retrata a importância da preservação da natureza que, infelizmente, ainda sofre muito com o mau comportamento das pessoas. Mas esse quadro pode ser revertido com simples atitudes e, claro, com a ajuda dos pequenos!

