Legado de Duchamp é tema de exposição em São Paulo

Em 1917, Marcel Duchamp provocou o mundo artístico com um urinol intitulado "Fonte". A mostra Ready Made in Brasil aborda a influência do objeto - cujo caráter cotidiano abalaria as noções tradicionais de arte - na produção daqui. Com curadoria de Daniel Rangel, estão reunidas cerca de 150 obras de 50 artistas, associadas a conceitos de apropriação e deslocamento.

Dos anos 1960, por exemplo, há os "Popcretos", de Augusto de Campos e Waldemar Cordeiro; um exemplar de "Bólide", de Hélio Oiticica; e uma série de obras de nomes como Lygia Clark e Nelson Leirner (foto).

Tunga, Cildo Meireles e Regina Silveira estão entre os representantes dos anos 1970. E, de 1980 em diante, Jac Leirner, Marepe, Marcos Chaves e Felipe Cohen são alguns dos integrantes.

SERVIÇO

Local: Centro Cultural Fiesp

Endereço: Avenida Paulista, 1.313, metrô Trianon- Masp.

Quando: Inauguração na terça-feira, dia 10.

Horário: 10 horas às 20 horas.

Período: até 28/1/2018.

Preços: Grátis.

Veja Também

Comentários