Lázaro Ramos recusa convite para desfilar como Jesus no carnaval

O ator Lázaro Ramos usou seu Instagram na noite desta terça-feira, 14, para falar sobre o convite que recebeu para representar Jesus Cristo no desfile da Mangueira no carnaval do Rio de Janeiro em 2020.

O ator recebeu o convite há cerca de uma semana, e se encontrou com o carnavalesco Leandro Vieira. "Escutei da rainha maior Alcione um samba cantado ao telefone e me arrepiei", conta.

"Ao me pensar como um dos Jesus, imediatamente comecei a refletir sobre qual o sentido da mensagem de Cristo para mim e, inevitavelmente, o amor vinha como protagonista. ... Pensar na possibilidade do mensageiro do amor vir na forma múltipla ganhou um sentido para mim", continuou Lázaro Ramos.

O ator ainda falou sobre as reações após as primeiras notícias de que tinha sido convidado pela Mangueira: "Pedidos na internet para que eu aceitasse, parabenização de amigos, família excitada e alguns poucos questionando. Foi uma onda de amor gigante".

Porém, Lázaro Ramos afirmou que não poderá estar presente: "A vida do artista é trabalhar em momentos em que a maioria das pessoas estão se divertindo. E esse é o meu trabalho, estarei trabalhando enquanto o público estará em folia".

"Obrigado, Estação Primeira de Mangueira, todo meu respeito, gratidão e torcida estão com vocês", concluiu.

Confira abaixo a publicação em que Lázaro Ramos fala sobre o convite para participar do carnaval da Mangueira representando Jesus:

