Lázaro Ramos estreia nova temporada do programa 'Espelho', no Canal Brasil

O programa Espelho, comandado pelo ator Lázaro Ramos, estreia sua 14ª temporada nesta segunda, 25, às 21h30, no Canal Brasil.

Ao todo serão 26 episódios, cada um trazendo um convidado diferente. E o primeiro é o rapper Baco Exu do Blues, um dos grandes nomes do gênero atualmente. Conhecido como o Kanye West da Bahia, músico conversa sobre sua história de vida, sua trajetória profissional, suas músicas e as letras marcantes.

Idealizado por Lázaro Ramos, Espelho busca a pluralidade, debatendo temas relevantes. Nesta temporada, inclusive, quatro episódios terão como terma a religião, contando com a presença de nomes como a Monja Coen, o Padre Vilson Groh, o pastor evangélico Henrique Vieira e a mãe de santo Egbomi Cici.

Terá ainda outra novidade, que é o quadro Poesia no Espelho, em que o poeta e influenciador digital baiano Jordan Villas Boas recita versos enquanto correm os créditos do programa.

Os cinco primeiros episódios já estão disponíveis no Canal Brasil Play também para não-assinantes. Direção: Anderson Quack e Thiago Gomes