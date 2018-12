Latino doa piano de R$ 60 mil para igreja evangélica

Latino fez uma doação generosa para uma igreja evangélica. O piano de cauda do cantor, avaliado em R$ 60 mil, foi dado como oferta para o grupo religioso. "A luta que você está tendo para conseguir restaurar, pagar as contas... Fiquei sensibilizado. Não sou profeta, mas vejo, na próxima igreja, um piano de cauda e esse é o meu presente para vocês", disse Latino, aparentemente se dirigindo ao líder da igreja, em um vídeo publicado pelo cantor no Instagram.

"Eu tenho um piano de cauda em casa e essa é minha doação, no valor de R$ 60 mil, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar ainda mais as melodias. Esse é meu presente de Natal", completou o cantor ao anunciar a oferta no altar da igreja.

Pensão

Segundo publicação do jornal Extra, da semana passada, Latino estaria devendo quatro meses de pensão para um dos filhos e ainda não teria quitado a dívida referente ao período de fevereiro de 2014 a maio de 2015.

Nos comentários do vídeo de Latino, os seguidores se dividiram entre relembrar o fato da pensão e parabenizá-lo pelo ato. "E a pensão, vai pagar quando?", perguntou uma pessoa. "Deixa o cara. A gente só sabe o que a mídia fala, não sabemos nada sobre a vida dele. Parabéns, Latino", escreveu outro seguidor.