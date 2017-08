Larva 'passeia' por prato de Edu Guedes durante preparação de receita

Uma larva foi flagrada andando em uma assadeira de Edu Guedes enquanto o apresentador preparava uma receita no programa "Melhor Pra Você", da RedeTV!. O caso ocorreu na sexta-feira passada, dia 18, mas ganhou repercussão no início desta semana.

O vídeo já foi apagado do site da emissora, mas internautas registraram o momento embaraçoso e o compartilharam nas redes sociais. À reportagem, a assessoria de imprensa da RedeTV! disse que o colaborador responsável pela falha foi punido. Não foi informado quem seria o profissional - e nem qual foi a punição aplicada a ele.

