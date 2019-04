Larry King deixa hospital após cirurgia no coração, diz site

O apresentador norte-americano Larry King, de 85 anos, deixou o hospital onde estava se recuperando de uma cirurgia no coração, informou o site Radar Online. Segundo a publicação, uma testemunha viu quando o apresentador saiu do centro médico em uma cadeira de rodas nesta segunda-feira, 29. Ele estava sendo escoltado por dois policiais e outras pessoas. Em seguida, King entrou em um carro.

Mais cedo, a equipe do apresentador disse que ele se recuperava bem. "Na manhã de terça-feira, 23, Larry King tinha marcado uma angioplastia. Antes do procedimento, ele teve uma angina (dor no peito causada pela redução do fluxo sanguíneo para o coração) e foi para o hospital mais cedo para ser examinado", informou uma nota divulgada no Twitter.

Diferente do que a mídia internacional estava informando, a equipe de King negou que ele tenha sofrido um ataque do coração, entrando em parada cardíaca.

"Seus médicos realizaram com sucesso a angioplastia e colocaram stents para reabrir o bypass anterior, de 1987. Ele tem se recuperado no hospital e está previsto que receba alta em breve", disse a nota.