Larissa Manoela é contratada pela Globo e atuará em novela das 6

Larissa Manoela anunciou nesta quarta-feira, 19, que foi contratada pela TV Globo. A atriz deixou o SBT no último mês de dezembro.

Os fãs terão de aguardar um pouco por sua estreia: Larissa Manoela estará no elenco da novela das 6 ainda sem nome confirmado e será exibida após o fim de Éramos Seis.

"Muito se especulava, mas só agora eu posso contar para vocês. É real, oficial: a gente vai se ver na Globo!", afirmou em seu Instagram.

Larissa Manoela ficou conhecida do público principalmente por conta de sua atuação em novelas infantis do SBT como Carrossel, Cúmplices de Um Resgate e As Aventuras de Poliana.

A atriz também estrelou no cinema o filme Fala Sério, Mãe, ao lado de Ingrid Guimarães, e Modo Avião, da Netflix.

Confira abaixo o anúncio sobre a chegada de Larissa Manoela à Globo:

