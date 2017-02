Largo da Batata atrai foliões na dispersão dos blocos da zona oeste de São Paulo

A zona oeste da capital paulista conta com um palco montado no Largo da Batata para facilitar a dispersão dos blocos que desfilam no carnaval de rua neste ano, principalmente da região de Pinheiros e da Vila Madalena, bairros com programação intensa nessa época do ano. Das 19h às 23h, o público pode aproveitar shows no local, com food trucks, muitos vendedores ambulantes de bebidas e até uma roda gigante. Hoje (26) é dia de Baile do Bixiga 70 e convidados. Amanhã (27), o mesmo grupo se apresenta ao lado de Elza Soares.

Na tarde de hoje, em Pinheiros, foi a vez de o Bloco Bastardo fazer a alegria dos foliões. Tinha gente mascarada, com perucas e maquiagem, além das fantasias de japonês da Federal, de Amy Winehouse, de piratas, entre outras. O bloco saiu da Rua João Moura e foi até a Rua Fradique Coutinho. Amanhã o grupo faz novo desfile às 15h, no mesmo local.

Ao lado do marido, Patrícia Truffi, 50, decidiu aproveitar a folia do Bastardo. Ela considera os blocos de rua a melhor opção para curtir o carnaval. “[O carnaval de rua] foi a melhor coisa que voltou a acontecer”, disse. Ela definiu a folia paulistana como sinônimo de “tranquilidade, brincadeira e conforto”. “Sem estrada, sem trânsito, eu estou no conforto da minha casa me divertindo”, diz.

Sara Nogueira, 27 anos, mora e trabalha na capital paulista, mas sua família veio do Piauí para passar o feriado de carnaval. “Nós estamos em seis [pessoas]. A gente veio ontem, foi bem legal, e voltou hoje. Eu trouxe minha mãe, meus primos, trouxe todo mundo. Eles vieram para aproveitar a calmaria do carnaval, mas aí o bloquinho contagiou. A gente achou que não fosse ser legal, mas está surpreendendo a gente. É bem familiar. O bloco é bem tranquilo”, disse.

Outro palco semelhante ao do Largo da Batata foi montado no Vale do Anhangabaú, região central da cidade, com o objetivo também de atrair o público durante a dispersão dos blocos de rua. A programação dos dois palcos pode ser conferida na página da Prefeitura de São Paulo.

