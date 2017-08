Laila Garin faz show em SP, com direção de Ney Matogrosso

O repertório do show Rabisco deu origem ao disco Laila Garin e A Roda, que, agora, serve de base para uma nova turnê. E, para seguir mais essa etapa, a banda Laila Garin e A Roda contou com o olhar experiente de Ney Matogrosso na direção musical. Laila conta que Ney foi assistir ao show deles no Beco das Garrafas. "Ele dava retorno para a gente do que achava", diz Laila.

Depois, quando surgiu a oportunidade gravar um DVD sob a chancela do Canal Brasil, Ney foi chamado para fazer a direção.

Agora, Ney retoma a parceria. "Ney dirige a gente, mas a primeira coisa que ele fala é: o que vocês querem, como é que vocês se veem vestidos?", diz ela. "A primeira coisa que você aprende com o Ney é essa autenticidade, essa liberdade de expressar seu desejo." Nessa turnê, o show vem em duas partes: uma que trata de amor, de relação amorosa; e outra, do ser humano.

O set list inclui ainda homenagem a Elis, figura querida para Laila - e que ajudou a projetar a carreira da atriz depois que ela interpretou a 'Pimentinha' no musical. Aliás, em algum momento, Laila sentiu receio de ficar marcada pelo papel de Elis? "Talvez bem no início. Na verdade, Elis me abriu muitas portas, é uma espécie de madrinha. Depois, fiz duas novelas, a série Sob Pressão, o espetáculo Gota d' Água. Eu me sinto bem descolada, até para poder fazer um momento do meu show que é um pouco dedicado a ela e a Milton", explica. "Tem sempre aquele momento que você nega um pouco, para poder se afirmar, mas, depois, quando você vê, volta a dialogar com isso com uma paz e só colhendo a parte boa disso."

Laila não sabe se há planos de se retomar Elis, A Musical, que fez grande sucesso. Atualmente, ela se dedica às gravações da segunda temporada da série 3%, da Netflix - e sobre essa personagem a atriz diz que não está autorizada a dar nenhum detalhe. Nada de spoilers. Em breve, também começará a ensaiar o musical inspirado no filme 2 Filhos de Francisco, de Breno Silveira, em que viverá o papel de Helena, a mãe de Zezé Di Camargo e Luciano. O espetáculo tem previsão de estrear em setembro, em São Paulo.

