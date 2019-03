Lady Gaga, Nicki Minaj e Beyoncé lideram lista das mais influentes no Twitter

GERAL Ex-ministra relaciona suspeitos por morte de Marielle com família Bolsonaro

VARIEDADES Spcine Play exibe filmes dirigidos por mulheres no mês de março

ASSISTÊNCIA SOCIAL MSGÁS faz ação solidária no Dia da Mulher

ECONOMIA Investidor estrangeiro ingressa com R$ 406,066 milhões na B3 no dia 6

ECONOMIA Exportação de carne bovina avança 6,76% no primeiro bimestre, diz Abiec

Comércio Lojistas preocupados com vandalismo em estabelecimentos do centro

Enquete

Recentemente o presidente Jair Bolsonaro postou um video de cunho pornográfico em sua rede social, que repercutiu internacionalmente, afirmando que o video era "a representação do Carnaval no Brasil". Qual sua opinião sobre a atitude do presidente?

Concordo com o presidente. É necessário mostrar à população sobre o "outro lado" do Carnaval no País. Discordo do presidente. Além de ridicularizar a imagem da nação, a tentativa de divulgar o video aparenta ser uma forma de revidar as críticas ao seu governo durante o Carnaval deste ano.