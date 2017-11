Lady Gaga interrompe show após fã se machucar na plateia

Durante um show realizado em um cassino nos Estados Unidos neste último domingo, 12, a cantora Lady Gaga interrompeu a apresentação para ver se uma fã estava bem após levar uma cotovelada na plateia.

"Oi, eu acabei de olhar para aí, você está bem? Você está bem? Você vai ficar no show? Precisa de mais ajuda? Você precisa dos paramédicos? Eles estão a caminho, Ok?", conversou a cantora com a fã, que se identificou como Meredith.

"Meredith, sinto muito por você ter sido atingida no rosto e estar sangrando. Você está bem? Vamos garantir que você fique legal, tá certo?", continuou Gaga. Quando Meredith finalmente foi atendida, a cantora dedicou a música Paparazzi para a fã e ainda deu passes VIP para ela.