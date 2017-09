Lady Gaga adia 18 shows na Europa por causa da fibromialgia

Depois de cancelar a apresentação no Rock in Rio, a cantora Lady Gaga adiou parte de sua turnê mundial até o início de 2018, em consequência da fibromialgia, que provoca um "sofrimento físico grave", anunciou a agência de promoção de shows Live Nation.

A cantora americana, que cancelou pelo mesmo motivo o show previsto para Sexta-feira passada, dia 15, no Rock in Rio, iniciaria a turnê europeia na quinta-feira em Barcelona. No total, a artista tinha 18 apresentações programadas no continente, até 28 de outubro.

A enfermidade "afeta sua capacidade de atuar no palco". A artista "se encontra sob responsabilidade de profissionais médicos que recomendaram o adiamento das datas europeias da Joanne World Tour", afirma um comunicado da Live Nation.

"Lady Gaga tem a intenção de passar as próximas sete semanas trabalhando ativamente com os médicos para curar os traumatismos passados que seguem afetando sua vida diária e provocam dores físicas severas. Ela quer dar a seus fãs a melhor versão do espetáculo que preparou quando retomar a turnê", completa a nota.

Lady Gaga anunciou na semana passada nas redes sociais que estava hospitalizada com "fortes dores". A artista, de 31 anos, revelou recentemente que sofre de fibromialgia, uma doença crônica que provoca dores múltiplas e difusas.

