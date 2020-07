'Laços de Família' vai substituir 'Êta Mundo Bom!' no Vale a Pena Ver de Novo

Êta Mundo Bom! e Laços de Família - (Divulgação - TV Globo)

Com o sucesso da reprise de Êta Mundo Bom!, a Globo bateu o martelo e trará de volta, no Vale a Pena Ver de Novo, a novela Laços de Família (2000). A trama de Manoel Carlos já ocupou o horário anos atrás, e 2005, e também esteve na tela do Viva, em 2016.

Então, sairá de cena a história do simplório Candinho, que foi separado da mãe ainda bebê e passa a vida tentando encontrá-la, sonho que consegue realizar. E entrará o drama que marcou uma época, com a destacada cena em que a sofrida Camila, personagem de Carolina Dieckmann, tem de raspar a cabeça, pois passa por tratamento de câncer. Tem ainda a estreia de Juliana Paes, vivendo a serviçal Ritinha, que se envolve em um triângulo amoroso com seu patrão, interpretado por Alexandre Borges, casado com Marieta Severo.

Além disso, foi uma novela marcada por diversas polêmicas. A principal foi quando a justiça proibiu menores em cena.

Em 2016, Carolina Dieckmann disse, ao Estadão, que tinha orgulho da personagem que viveu. "A Camila foi a personagem mais marcante da minha carreira por muitos motivos. Entre eles, ela definiu o momento em que decidi que queria ser atriz. Eu tinha acabado de ser mãe e passado por várias mudanças. Comecei a questionar se gostaria de seguir na profissão de atriz."

E revelou que no momento da filmagem em que tem de cortar o cabelo, a emoção tomou conta de todos. "O que mais me impressionou foi a reação das pessoas no estúdio na hora da gravação. Todos estavam chorando, já no início da cena. Lembro muito da Vera, do Giane e de pessoas da equipe que se emocionaram e que me emocionaram também."