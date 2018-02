Laboratório gratuito vai premiar melhores projetos de longa-metragem e série para TV do Centro-Oeste

Localizada em meio a campos e jardins floridos, a Pousada Monjolo, em Nerópolis/GO, é o lugar perfeito para realizar uma imersão - Divulgação

A 5ª edição do Icumam Lab - Laboratório de Fomento à Produção Audiovisual no Centro-Oeste, que ocorre de 22 a 28 de abril em Nerópolis, chega com uma novidade: os melhores projetos de longa-metragem e Série para TV serão premiados. Ainda dá tempo de fazer a inscrição no site até 16 de fevereiro. O laboratório, que é realizado pelo Icumam e conta com o incentivo da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Goiânia e Apoio da Pousada Monjolo, onde o laboratório será realizado, e apoio das empresasMistika e DOT Cine e o coletivo C/as4tro, que oferecem os prêmios. A participação no laboratório é gratuita. Confira o regulamento.

Para garantir a qualidade que vem sendo mantida ao longo dos anos, o Laboratório está em busca de parcerias com empresas e organizações do terceiro setor para realizar o projeto. Durante os sete dias de imersão, os projetos serão acompanhados de perto pela equipe de tutores formada pela documentarista, produtora e pesquisadora Beth Formaggini; a produtora executiva Daniela Aun; a consultora e produtora Mari Brasil; o produtor, programador e curador Rafael Sampaio; a roteirista Sabina Anzuategui e o também roteirista Thiago Dottori. Fernanda de Capua também atuará como consultora de Pitching e irá preparar os diretores e produtores que participam do Icumam Lab para apresentarem seus projetos.





Após as consultorias, os melhores projetos serão escolhidos, durante o pitching que ocorre como parte da programação do Icumam Lab e que terá a participação de representantes das empresas parceiras que oferecem os prêmios. Todas as atividades são voltadas a aprimorar os projetos inscritos e contribuir para a qualificação do mercado audiovisual no Centro-Oeste. A coordenação pedagógica é de Rafael Sampaio e Fernanda de Capua, que também assina a consultoria de Pitching.





Para a diretora do Icumam Lab, Maria Abdalla, além das consultorias e acompanhamento dos projetos, a premiação é um incentivo a mais para aprimorar a qualidade e fomentar as produções da região. Os prêmios são serviços oferecidos pelas empresas apoiadoras e os vencedores poderão utilizá-los em um período que vai de um a quatro anos:

A Mistika oferecerá serviços de conformação, aplicação de letreiros e DCP para um longa-metragem;

A DotCine irá premiar com 36 horas de correção de cor para uma animação;

A C/as4tro oferece 5 horas de consultoria de produção Executiva para uma série de TV.

Palestras

Além das consultorias e da assessoria direcionada aos projetos selecionados, os interessados terão também a oportunidade de acompanhar no dia 28 de abril (sábado) umapalestra e uma masterclass, ambas abertas ao público com assuntos relacionados às produções audiovisuais. As atividades também serão gratuitas e realizadas na Pousada Monjolo, em Nerópolis.

Como participar

Confira o regulamento e a ficha de inscrição no site do 5º Icumam Lab (www.icumam.com.br/lab_2018) de 9 de janeiro a 16 de fevereiro. Os projetos participantes serão escolhidos a partir da qualidade técnica e artística, da factibilidade e da viabilidade de produção, além do potencial e da originalidade da proposta. O estágio de desenvolvimento e a qualidade dos materiais apresentados também serão considerados. A cineasta, produtora e curadora, Flávia Cândida e os produtores Leo Mecchi e Rafael Sampaio integram a Comissão de Seleção do 5º Icumam Lab.

Imersão em meio à natureza

Localizada em meio a campos e jardins floridos, a Pousada Monjolo, em Nerópolis/GO, é o lugar perfeito para realizar uma imersão. O ambiente tranquilo foi escolhido para ajudar o participante a relaxar e se concentrar nos processos de aprimoramento dos projetos audiovisuais. A calmaria possibilita a concentração e um melhor aproveitamento nos dias de realização do 5º Icumam Lab. Para saber mais acesse o site da pousada: www.pousadamonjolo.com.br.

SERVIÇO

5º ICUMAM LAB

Inscrições: 9 de janeiro a 16 de fevereiro de 2018

Realização: 22 a 28 de abril de 2018

Onde: Pousada Monjolo (Rodovia GO433 km 2. Nerópolis/GO)

Informações: (62) 3218-3779/ (62) 9 8244-0678/ (62) 9 9972-7230

Instagram: icumam_ / Facebook: @icumamlab/ Twitter: @Icumam