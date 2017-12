Kylie Jenner é criticada por vender kit de pincéis por R$ 1,1 mil

Em outro post, ela comparou os preços de kits de pincéis de cerdas naturais de marcas como M.A.C, que custa 220 dólares, e Artis Brush, que tem o preço de 360 dólares. - Foto: TMZ

Mais uma polêmica envolvendo a marca de maquiagem de Kylie Jenner, a Kylie Cosmetics. Entre as novidades da sua nova coleção, que será lançada dia 13 de dezembro, está um kit de pincéis, com o preço de 360 dólares, cerca de 1.100 reais. Alguns internautas usaram o Twitter para falar que o valor do produto era absurdo, e que a marca, conhecida por fazer cosméticos acessíveis, tinha perdido a mão.

"Por que você criou um item que é muito caro para seus consumidores? Isso é burro. Comprei tantas coisas da Kylie, mesmo caras, mas acho que quase 400 dólares por pincéis é insano", afirmou um internauta. "Menina, os pincéis são legais mas eu tenho dois empregos e sou estudante de enfermagem em tempo integral, mal posso pagar a gasolina da semana. 360 dólares é demais. Honestamente, até 100 dólares é muito", afirmou outra.

Kylie também usou a plataforma para se defender, afirmando que seu pincéis são de cerdas naturais, ou seja, feitos de pele de animais e, por isso, custam mais caro. "Desenvolvi para vocês o mais incrível e luxuoso kit de pincéis. Estou muito animada! Pincéis naturais não são comparáveis aos sintéticos. A perfomance/qualidade/tudo é diferente. Estou 100% inclinada em fazer uma linha sintética no futuro, a qual será mais barata."

Em outro post, ela comparou os preços de kits de pincéis de cerdas naturais de marcas como M.A.C, que custa 220 dólares, e Artis Brush, que tem o preço de 360 dólares.