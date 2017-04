Korn se apresentará no Brasil com o filho de 12 anos do baixista do Metallica

A banda Korn divulgou na sua página no Facebook que o baixista Reginald "Fieldy" Arvizu não poderá participar da turnê de seis shows que eles farão pela América Latina, inclusive com três apresentações no Brasil (São Paulo, Curitiba e Porto Alegre). Quem irá subistitui-lo será o filho de Robert Trujillo, do Metallica, Tye Trujillo de apenas 12 anos. "Brummed Fieldy não vai poder tocar conosco nesta turnê, mas estamos animados com o jovem baixista Tye."

A última vez que a banda norte-americana esteve no Brasil foi durante o Rock in Rio, em 2015. Nos shows que farão pela América Latina, eles vão tocar parte do repertório do último álbum de estúdio The Serenity of Suffering, o 12º. As apresentações no País acontecerão em São Paulo, no Espaço das Américas (19 de abril), em Curitiba, no Live Curitiba, dia 21, e em Porto Alegre, no Pepsi on Stage, 23.

Tye Trujillo que toca no The Helmets, deixará o Korn assim que chegar aos Estados Unidos em maio, quando Reginal "Fieldy" Arvizu retorna a banda. "Estamos ansiosos por receber nosso irmão Fieldy quando retornamos aos Estados Unidos em maio", postou o Korn no Facebook.

