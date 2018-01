Kit Harington é expulso de bar em Nova York após beber demais e criar confusão

No domingo, dia 7, o ator participou da cerimônia do Globo de Ouro como um dos apresentadores da premiação - Foto: TMZ

O ator Kit Harington, que interpreta Jon Snow na série "Game of Thrones", foi expulso de um bar em Nova York na última sexta-feira, 5, após beber demais e começar a brigar com pessoas que também estavam frequentando o local.

Em vídeo obtido pelo site TMZ, Kit aparece claramente alterado brigando com pessoas que estavam jogando bilhar. O ator começa a bater na mesa e tem que ser controlado por amigos que estavam com ele. Trôpego, ele não respeita o pedido para se retirar do local e então é levado para fora à força pelos seguranças do bar.

No domingo, dia 7, o ator participou da cerimônia do Globo de Ouro como um dos apresentadores da premiação. Veja, no link a seguir, o vídeo que mostra a confusão: https://youtu.be/UlE5vzEFOYk