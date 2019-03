Kit Harington, de 'Game Of Thrones', fez terapia para suportar insegurança

Kit Harington ganhou notoriedade com o personagem Jon Snow, de Game Of Thrones, mas se envolveu tanto com a trilogia que precisou de terapia.

Ele disse à Variety que sofreu quando Snow foi dado como morto na quinta temporada. "O foco em mim era assustador. As pessoas gritavam comigo na rua: 'você está morto'. Eu sou tão neurótico quanto qualquer ator, e as neuroses se intensificaram com esse nível de atenção", afirma.

Vendo que estava se sentindo mal antes de reaparecer em Game Of Thrones, ele decidiu fazer sessões de terapia e conta que não foi um momento bom de sua vida. "Me sentia muito inseguro e não estava falando com ninguém. Tinha que estar grato, mas estava preocupado se eu poderia ou não atuar devido ao seu estado psicológico", admite.

A última temporada de Game Of Thrones estreia em abril deste ano.