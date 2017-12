Kim Kardashian procura um maquiador para sua equipe em novo reality show

Kim Kardashian já provou que entende de reality shows, já que está ao ar em "Keepping Up With The Kardashians" há dez anos, e do mundo da beleza - sua marca, KKW Beauty bateu recordes de vendas este ano. Agora, ela juntou suas duas paixões em um novo programa, o "Glam Masters", que procura um novo maquiador para a sua equipe de beleza.

Na atração, que estreia dia 28 de fevereiro e será transmitida no canal norte-americano Lifetime, quatro blogueiros de beleza se enfrentam em cada episódio, e os vencedores irão para a semifinal e final do programa.

A avaliação dos candidatos será feita pelo time formado pelo o maquiador oficial de Kim, Mario Dedivanovic, o youtuber de beleza Kandee Johnson, a empresária Zanna Roberts Rassi, fundadora da marca Milk e a atriz Laverne Cox, de "Orange Is The New Black", que também é produtora executiva do reality show.